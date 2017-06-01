ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Белый дом назвал Парижское соглашение по климату "плохой сделкой для американцев", которую собирается отменить президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил в четверг представитель пресс-службы Белого дома.

По его словам, США выйдут из соглашения в связи с тем, что оно, во-первых, является "плохой сделкой для американцев", а во-вторых, Трамп собирается выполнять свои предвыборные обещания. Условия Парижского соглашения, как считают в Белом доме, "недостаточно обсуждались администрацией (экс-президента Барака) Обамы", а оно само "было подписано от отчаяния". В Белом доме также отметили, что в соглашении говорится о "бессмысленных обязательствах от мировых эмитентов, таких как Китай".

В ходе избирательной кампании Трамп заявлял о намерении выйти из Парижского соглашения, мотивируя это тем, что его выполнение слишком дорого обойдется США. На саммите Группы семи, прошедшем в Таормине (о. Сицилия) в конце прошлой недели, по вопросу о климате вскрылись серьезные разногласия между США и другими партнерами по "семерке", что в итоге не позволило прийти к общей позиции в итоговой декларации. Трамп, покидая Италию, обещал объявить о своем решении на этой неделе. Как ожидается, это произойдет в четверг.

Парижское соглашение

22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали Парижское соглашение по климату. Главная цель документа - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. Китай же пообещал сдержать увеличение выбросов углерода в атмосферу к 2030 году. И Китай, и США во главе с предшественником Трампа Бараком Обамой заявили, что ратифицируют соглашение в этом году.