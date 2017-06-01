Суд в США отказался снять обвинения с организатора взрывов в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Суд в американском городе Элизабет (штат Нью-Джерси) отклонил запрос адвокатов выходца из Афганистана Ахмада Хана Рахими, подозреваемого в организации взрывов в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, которые требовали снять обвинения с их подзащитного. Об этом говорится в распространенном сообщении прокуратуры.

Адвокаты Рахими требовали снять с него обвинения в покушении на убийство полицейских, по которым тот открыл огонь при попытке его задержания. Защитники заявляли об отсутствии доказательств того, что Рахими целенаправленно хотел застрелить стражей порядка. По их словам, мужчина лишь беспорядочно стрелял из-за своего плеча, пытаясь скрыться.

Судья не согласился с доводами защиты, назвав из безосновательными, и отказался снимать с подсудимого обвинения. Представители прокуратуры также заявили, что, по их данным, Рахими намеренно целился в стражей порядка.

17 сентября прошлого года в городе Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси) сработало самодельное взрывное устройство в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробегать участники благотворительного марафона. Еще две заложенные бомбы не взорвались, пострадавших в результате инцидента не было.

В тот же день прогремел взрыв в центре нью-йоркского района Манхэттен, в квартале Челси, где находятся множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате ранения получил 31 человек. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва самодельную бомбу, корпус которой был сделан из скороварки. Она была вывезена с места происшествия и уничтожена на специальном полигоне.

Через два дня по подозрению в организации взрывов был задержан 28-летний Ахмад Хан Рахими. Его аресту в штате Нью- Джерси предшествовала перестрелка с полицией, в результате которой несколько стражей порядка получили ранения. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Рахими не признает.