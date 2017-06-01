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WikiLeaks опубликовала описание еще одной технологии ЦРУ, используемой для кибератак

Международная панорама
1 июня, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

По информации организации, данная технология позволяет использовать файловые сервера с операционной системой Windows для заражения устройств удаленных пользователей, находящихся внутри локальной сети

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Организация WikiLeaks опубликовала в четверг описание технологии ЦРУ под названием Pandemic. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По информации WikiLeaks, данная технология позволяет ЦРУ использовать файловые сервера с операционной системой Windows для заражения устройств удаленных пользователей, находящихся внутри локальной сети.

Pandemic - новая публикация из серии Vault 7 (кодовое название крупнейшей серии утечек материалов ЦРУ - прим. ТАСС). Wikileaks 7 марта приступила к публикации массива данных о различных способах кибершпионажа, применяемых ЦРУ. Из этой информации следовало, что ведомство в Лэнгли разработало программы, позволяющие производить слежку при помощи мобильных телефонов, а также технологии, благодаря которым можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Последние позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram.

WikiLeaks - международная некоммерческая организация, специализирующаяся на публикации в интернете секретных и конфиденциальных документов различного характера без раскрытия их источников.

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Публикация утечек данных ЦРУ в WikiLeaks
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