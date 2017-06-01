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В Великобритании арестованы два человека по подозрению в терроризме

Международная панорама
1 июня, 22:53 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Согласно ее информации, одному из задержанных - 24 года, другому - 29, и оба они - жители города Хаддерсфилд

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ЛОНДОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Двое мужчин арестованы в четверг в Великобритании по подозрению в нарушении антитеррористического законодательства. Об этом сообщила официальный представитель контртеррористического подразделения полиции Северо-Восточной Англии.

По ее словам, аресты были произведены в городах Хаддерсфилд и Шеффилд. При этом в первом из этих городов полицейским пришлось прибегнуть к задействованию взрывного устройства, чтобы проникнуть в подлежащее обыску жилище. "Мы понимаем, что люди могут испытывать обеспокоенность в результате этих действий, и мы признательны им за терпение", - отметила сотрудница подразделения.

Согласно ее информации, одному из задержанных - 24 года, другому - 29, и оба они - жители Хаддерсфилда, несмотря на то, что их взяли под стражу в разных регионах страны.

Представитель контртеррористического подразделения также сообщила о том, что аресты производились на основании недавно полученных разведданных, и начисто отвергла все предположения, что задержания могут иметь отношение к произошедшему 22 мая теракту в Манчестере, который унес жизни 22 человек. "Нет никакой связи между этим инцидентом и расследованием в Манчестере", - подчеркнула она.

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