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Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Международная панорама
1 июня, 22:46 дата обновления: 1 июня, 23:11 UTC+3

По словам американского лидера, из-за соглашения Соединенные Штаты могли потерять 2,7 млн рабочих мест к 2025 году

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома.

"С тем, чтобы выполнить свой священный долг и защитить Америку и ее граждан, США выйдут из Парижского соглашения по климату", - сказал он. "Мы выходим, но мы начнем переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы заключить сделку, которая будет честной", - добавил американский лидер.

"Как тот, кто заботится об окружающей среде, я не могу с чистой совестью поддерживать соглашение, которое наказывает Соединенные Штаты", - заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что США могли потерять 2,7 млн рабочих мест к 2025 году, если бы выполняли положения Парижского соглашения. "Следование положениям Парижского соглашения могло стоить Америке потере без малого 2,7 млн рабочих мест к 2025 году", - сказал он.

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Также Трамп считает, что Парижское соглашение "перераспределяет американские богатства" в пользу других стран. "Соглашение представляет собой крупное перераспределение богатств Соединенных Штатов в пользу других стран, - отметил он. - Реальность такова, что выход (из соглашения) отвечает экономическим интересам Америки и не будет иметь большого значения для окружающей среды".

Президент подчеркнул, что США "будут продолжать заботиться об окружающей среде". "Но мы не собираемся оставлять наши предприятия без работы, - указал он. - Мы будем быстро расти (в экономическом плане)".

По словам Трампа, он заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, так как был избран, чтобы представлять жителей города Питтсбурга (штат Пенсильвания), а не французской столицы. "Я был избран, чтобы представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа. Я обещал пересмотреть или выйти из любого соглашения, которое не отвечает интересам США", - сказал он.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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