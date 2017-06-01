"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату

Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату. Американский лидер отметил, что США могли потерять 2,7 млн рабочих мест к 2025 году, если бы выполняли положения соглашения. Также Трамп считает, что Парижское соглашение "перераспределяет американские богатства" в пользу других стран.

Реакция политиков и дипломатов на решение президента США — в материале ТАСС.

Выходя из Парижского соглашения по климату, администрация президента США Дональда Трампа отказывается от будущего. Такое мнение, как сообщило агентство Reuters, выразил в своем заявлении бывший президент США Барак Обама.

"Даже если эта администрация присоединяется к небольшой горстке стран, которые отвергают будущее, я уверен, что наши штаты, города, предприятия активизируются и сделают даже больше, чтобы показывать пример и помогать защитить для будущих поколений планету, которая у нас есть", - цитирует агентство заявление Обамы.

Отменить это драматическое решение

Мэр Парижа Анн Идальго считает, что президент США Дональд Трамп должен отметить решение о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату. Об этом она написала в своем Twitter.

"Я призываю Трампа отменить это драматическое решение. Если мы хотим избежать драматического климатического кризиса, то нам нужно нечто большее, чем американское лидерство", - написала она.

J’appelle solennellement @realDonaldTrump à revenir sur cette décision dramatique. https://t.co/yfrmYSSVmc #Cities4Climate pic.twitter.com/Gi70pGekzv — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 1 June 2017

Si nous voulons éviter une crise climatique dramatique, nous avons plus que jamais besoin du leadership américain: https://t.co/yfrmYSSVmc — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 1 June 2017

Ранее в четверг президент США сообщил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. "С тем, чтобы выполнить свой священный долг и защитить Америку и ее граждан, США выйдут из Парижского соглашения по климату", - сказал он. "Мы выходим, но мы начнем переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы заключить сделку, которая будет честной", - добавил американский лидер.

"Как тот, кто заботится об окружающей среде, я не могу с чистой совестью поддерживать соглашение, которое наказывает Соединенные Штаты", - заявил Трамп.