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Конгрессмены в США потребовали лишить Кушнера допуска к работе с секретными материалами

Международная панорама
2 июня, 0:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Законодатели указывают, что Кушнер является "субъектом продолжающегося расследования со стороны ФБР по поводу возможного сговора между российскими официальными лицами и предвыборной кампанией Трампа"

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ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Более полусотни конгрессменов-демократов в США призвали Белый дом лишить Джареда Кушнера, зятя и советника президента страны Дональда Трампа, допуска к работе с секретными материалами. Открытое письмо 52 законодателей на имя юрисконсульта Белого дома Дона Макгана на эту тему распространил один из инициаторов данного шага Джеролд Надлер, представляющий в нижней палате Конгресса один из избирательных округов штата Нью-Йорк.

В послании указывается, что Кушнер является "субъектом продолжающегося расследования со стороны ФБР по поводу возможного сговора между российскими официальными лицами и предвыборной кампанией Трампа". Законодатели признают, что это известно им лишь из "многочисленных сообщений печати со ссылками на высокопоставленных сотрудников администрации и правоохранительных органов" США, причем анонимных, но требуют "немедленно лишить" президентского советника и зятя доступа к служебной информации "на все время, пока продолжается расследование".

Накануне председатель специального комитета Палаты представителей Конгресса по разведке республиканец Дэвин Нуньес напомнил, что такое же собственное расследование начато и там. Однако, по его словам, оно совершенно не движется вперед из-за позиции тех же демократов. В частности, за два последних месяца в комитете не опрошено по данному поводу ни одного свидетеля. Нуньес выразил уверенность, что оппозиции расследование нужно лишь для нападок на Трампа, а не для установления истины.

Кушнер не раз выражал готовность дать американским законодателям любые интересующие их пояснения. Но пригласят ли его для таких показаний в Конгресс и если да, то как скоро, остается неясным.

Сам Трамп множество раз публично заявлял, что нападки на него из-за предполагаемых контактов близких к нему людей с Россией политизированы. По его убеждению, они предпринимаются оппозицией для отвода глаз избирателей от истинных причин поражения демократов на прошлогодних всеобщих выборах в США.

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