В ВМС США передан авианосец нового класса

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новейший американский авианосец Gerald Ford передан Военно-морским силам США. Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

#BREAKING: #USNavy accepts delivery of future #USSGeraldRFord, our first new aircraft carrier design since 1975 - https://t.co/v5oeeYIPP2 pic.twitter.com/RZgNZv3jEn — U.S. Navy (@USNavy) 1 июня 2017 г.

По ее свидетельству, церемония передачи корабля заказчику производителем - компанией Huntington Ingalls Industries - состоялась на базе Ньюпорт-Ньюс, расположенной на атлантическом побережье США в штата Вирджиния. Ходовые испытания корабля, представляющего новый класс американских авианосцев, завершились 26 мая, уточнила пресс-служба ВМС.

Как ожидается, в боевой состав ВМС авианосец будет введен позднее этим летом. Затем на нем разместят весь экипаж, и корабль будет проходить доводку в море. Предполагается, что авианосец достигнет уровня полной боевой готовности в 2020 году, отметила пресс-служба ВМС.

Корабль стал первым авианосцем класса Gerald Ford, переданным ВМС. Такие корабли идут на смену авианосцам класса Nimitz. Авианосец нового поколения передается ВМС впервые с 1975 года. А в предыдущий раз новый авианосец американские ВМС получали в 2009 году (этим кораблем был George H W Bush класса Nimitz).

Полетная палуба авианосца Gerald Ford больше, чем у предшественников, поэтому корабль может нести больше самолетов и вертолетов и предназначенных для них топлива и боеприпасов. Электромагнитные катапульты и усовершенствованный аэрофинишер позволят авианосцу Gerald Ford на треть повысить темпы боевых вылетов палубной авиации по сравнению с нынешним поколением авианосцев. Кроме того, авианосец оснащен двумя новым ядерными энергетическими установками, способными вырабатывать в три раза больше электричества, чем корабли класса Nimitz, что призвано способствовать в том числе применению новых систем вооружений в будущем.

При этом размер экипажа нового авианосца будет существенно меньше, чем на кораблях класса Nimitz (примерно 4539 человек против 5,2 тыс. - 5 тыс.). Расчетный срок службы авианосца Gerald Ford составляет 50 лет. В его ангарах смогут разместиться свыше 75 летательных аппаратов (против более чем 60 у класса Nimitz).