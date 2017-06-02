На севере Мали на мине подорвался армейский автомобиль, трое военных погибли

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РАБАТ, 2 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Трое военнослужащих правительственной армии Мали погибли, еще трое получили ранения на севере страны, где армейский автомобиль подорвался на мине. Об этом, как передает информационное агентство AFP, сообщило министерство обороны африканской страны.
"Ехавший во главе колонны армейский автомобиль подорвался на мине в 30 км от города Нампала. После этого колонна подверглась атаке террористов", - уточнили в ведомстве.
"Мы дали отпор. Враг понес потери. Мы потеряли погибшими троих человек, еще трое получили ранения", - отметили в минобороны.
Ответственность за это нападение уже взял на себя экстремистский альянс "Группа поддержки ислама и мусульман" ("Джамаат нусра аль-ислям уаль-муслимин"). Он был создан в начале текущего года в результате слияния нескольких группировок, в частности, "Ансар ад-Дин", "Аль- Мурабитун", "Бригады Масина" и "Эмират Сахара".
Ранее в четверг стало известно, что несколько французских солдат получили ранения в результате минометного обстрела лагеря миссии ООН в городе Тимбукту на севере Мали.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.