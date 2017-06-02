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Венесуэльский омбудсмен обнародовал новые данные о погибших в ходе протестов

Международная панорама
2 июня, 2:02 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

78% случаев гибели людей пришлись на штаты Баринас, Лара, Миранда, Тачира и Карабобо

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МЕХИКО, 2 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 65 человек погибли в Венесуэле в ходе антиправительственных протестов, идущих с начала апреля. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб. Ранее на этой неделе неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум" сообщила о 69 погибших и почти трех тысячах задержанных.

"Мы насчитали 52 погибших во время протестов и манифестаций, - сказал Сааб. - Еще 13 человек скончались при нападениях на магазины и беспорядках". По словам омбудсмена, 78% случаев гибели людей пришлись на штаты Баринас, Лара, Миранда, Тачира и Карабобо.

Поводом для самых массовых за последние годы антиправительственных выступлений в Венесуэле послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею (КА), которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в КА намечены на конец июля.

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