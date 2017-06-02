Эксперты: взрыв в Кабуле показал, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Теракт, произошедший в дипломатическом квартале Кабула, унес жизни почти 90 человек и стал одним из наиболее кровопролитных за последние годы. Он продемонстрировал, что ситуация в Афганистане становится неконтролируемой, несмотря на усилия США и их союзников. Такие оценки дали происходящему в республике ведущие американские СМИ и эксперты.

Как указывает газета The New York Times, "уязвимость Кабула к подобным атакам свидетельствует, что процесс стабилизации в стране сталкивается с серьезными трудностями", хотя военный конфликт в Афганистане с участием США продолжается уже более 15 лет, а объем иностранной помощи, предоставленной республике, составляет уже миллиарды долларов.

Кабул теряет контроль

Издание констатирует, что "ситуация в сфере безопасности в Афганистане последовательно ухудшалась с 2014 года". По оценкам генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти республики в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

Как отмечает телеканал CNN, за последние шесть месяцев "Талибан" (запрещен в РФ) укрепил свои позиции, в частности, в провинциях Кундуз на севере Афганистана и Гильменд на юге. На востоке республики, в провинции Нангархар, имели место вылазки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя ИГ, однако позже Национальный директорат безопасности Афганистана заявил, что вылазка была спланирована группировкой "Сеть Хаккани" в координации с Пакистанской межведомственной разведкой.

По оценке агентства Associated Press, взрыв в афганской столице продемонстрировал слабость властей республики, что, скорее всего, затруднит процесс политического урегулирования в стране. Целый ряд попыток начать консультации на этот счет между правительством и движением "Талибан" ранее потерпели неудачу. В последнее время, как указывает AP, талибы отвергали возможность новых переговоров.

Талибы - главная угроза

Согласно данным CNN, в Афганистане действуют примерно 35 тыс. боевиков движения "Талибан". На стороне ИГ в республике воюют лишь несколько сотен человек, хотя поддерживающих ее людей может быть гораздо больше. "Талибы являются наиболее серьезной угрозой для афганского правительства, так как более многочисленны, лучше организованы, обладают большими связями и влиянием в стране, а также имеют более прочную политическую структуру", - отмечает CNN. Телеканал указывает, что в некоторых районах Афганистана ИГ борется за влияние с движением "Талибан", которое, в свою очередь, "пытается не допустить укрепления группировки" в республике.

По официальным данным, в Афганистане находятся в настоящее время примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе примерно 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают вопрос о возможной отправке в Афганистан дополнительного контингента.

По последним оценкам Сопко, опубликованным в апреле, суммарная численность национальной армии и сил безопасности Афганистана превышает 300 тыс. человек. Они регулярно несут тяжелые потери.

Коррупция и влияние Пакистана

В последнем докладе нью-йоркского Совета по международным отношениям выделяется ряд ключевых факторов ухудшения ситуации в Афганистане. Первый из них - коррупция среди чиновников. Она вызывает недовольство среди местных жителей, что облегчает для "Талибана" вербовку новых сторонников. Кроме того, аналитическая организация отмечает, что правительство республики "обычно неспособно решать ее многочисленные проблемы", в частности, из-за противоречий между президентом Афганистана Ашрафом Гани и премьер-министром Абдуллой Абдуллой.

Еще одним серьезным фактором, обуславливающим ухудшение ситуации в стране, в докладе называют то, что "поддержка движению "Талибан", "Сети Хаккани" и иным силам боевиков со стороны Пакистана осталась прежней". "Когда боевики оказываются в Афганистане под ударом, они могут отступить в Пакистан, перегруппироваться и вернуться с новыми силами", - констатирует совет.

Командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США в феврале этого года охарактеризовал ситуацию в республике как "патовую". Он указал, что в страну требуется направить несколько тысяч американских военных. По словам генерала, это позволит лишь сохранить прежнее положение вещей и избежать серьезного ослабления правительства, а не нанести поражение талибам.

Чем поможет Вашингтон?

Как отмечается в комментарии, размещенном в вашингтонском издании The Hill, план, который в настоящее время находится на рассмотрении у Трампа, помимо отправки в Афганистан 5 тыс. американских военных, предполагает более активное применение в стране беспилотников для уничтожения боевиков, а также оказание дополнительной поддержки силам безопасности республики. В конечном счете Вашингтон рассчитывает заставить талибов сесть за стол переговоров.

"К сожалению, опыт последних 16 лет говорит в пользу того, что данные меры не помогут выполнить намеченные администрацией задачи", - отмечается в публикации. Издание напоминает, что с августа 2009 года по август 2013 года в Афганистане участвовали в боевых действиях от 60 тыс. до 100 тыс. американских военных. Однако, как подчеркивается в материале, это "не позволило ни победить "Талибан", ни добиться мирных договоренностей".

"За последние 16 лет Америка вторглась в две страны, свергла три режима и провела военные операции в семи государствах, но угроза со стороны террористов из числа сторонников радикального ислама выросла", - отмечается в комментарии. В нем подчеркивается, что урегулированию ситуации в Афганистане скорее содействовали бы программы по искоренению коррупции среди чиновников, а не новая американская военная операция.