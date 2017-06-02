Глава Европарламента призвал к санкциям против окружения президента Венесуэлы

МЕХИКО, 2 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Председатель Европарламента Антонио Таяни призвал рассмотреть возможность введения санкций против окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующие послания он направил в четверг главам Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клоду Юнкеру и Дональду Туску, сообщила газета El Nacional.

"Приглашаю вас быстро рассмотреть возможные меры, нацеленные против конкретных людей из окружения президента Мадуро и его правительства", - приводит издание выдержки из письма. По мнению Таяни, Венесуэла переживает "беспрецедентный политический, экономический, социальный и гуманитарный кризис", из-за чего страдает все население, особенно дети.

В среду Таяни обсудил ситуацию в Боливарианской Республике с Хулио Борхесом, председателем Национальной ассамблеи, находящейся под контролем оппозиции. Известно, что на ней венесуэльский политик затронул возможность введения санкций против некоторых официальных лиц, что вызвало резкое осуждение со стороны главы МИД южноамериканской страны Дельси Родригес.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают акции протеста против исполнительной власти, организуемые оппозицией. Согласно последним данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны почти 3 тыс. человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Кроме того, погибли не менее 65 человек.

Поводом для самых массовых за последние годы антиправительственных выступлений послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на конец июля.