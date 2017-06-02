Конгрессмен не согласился со словами Маккейна об "угрозе" для США со стороны РФ

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенатор-республиканец Джон Маккейн готов "идти воевать везде", он не прав, говоря, что Россия представляет для США большую угрозу, чем группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Так прокомментировал слова своего коллеги-законодателя его однопартиец, член Палаты представителей США Дана Рорабакер.

"Джон Маккейн - это парень, который хочет идти воевать везде по всему миру. Маккейн - герой (Вьетнамской) войны, мы знаем это, но по этому вопросу он абсолютно не прав", - сказал Рорабакер в интервью телеканалу CNN. По его словам, "террористы убивают наших людей повсюду" и США "нужно работать с Россией, чтобы уничтожить их".

Конгрессмен заметил, что Вашингтон не должен во всем соглашаться с Москвой, "но есть много сфер", где обе страны могут сотрудничать. "Думаю, нам следует перестать говорить о России, как будто это все еще Советский Союз", - подчеркнул он, заметив, что РФ и США вместе могут бороться с терроризмом или вместе работать в космосе. "Сотрудничество с россиянами, а не враждебность по отношению к ним - это, по моему мнению, лучший путь для Америки", - заключил политик.