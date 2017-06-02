Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конгрессмен не согласился со словами Маккейна об "угрозе" для США со стороны РФ

Международная панорама
2 июня, 3:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Дана Рорабакер отметил, что США нужно работать с Россией, чтобы уничтожить террористов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенатор-республиканец Джон Маккейн готов "идти воевать везде", он не прав, говоря, что Россия представляет для США большую угрозу, чем группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Так прокомментировал слова своего коллеги-законодателя его однопартиец, член Палаты представителей США Дана Рорабакер.

"Джон Маккейн - это парень, который хочет идти воевать везде по всему миру. Маккейн - герой (Вьетнамской) войны, мы знаем это, но по этому вопросу он абсолютно не прав", - сказал Рорабакер в интервью телеканалу CNN. По его словам, "террористы убивают наших людей повсюду" и США "нужно работать с Россией, чтобы уничтожить их".

Конгрессмен заметил, что Вашингтон не должен во всем соглашаться с Москвой, "но есть много сфер", где обе страны могут сотрудничать. "Думаю, нам следует перестать говорить о России, как будто это все еще Советский Союз", - подчеркнул он, заметив, что РФ и США вместе могут бороться с терроризмом или вместе работать в космосе. "Сотрудничество с россиянами, а не враждебность по отношению к ним - это, по моему мнению, лучший путь для Америки", - заключил политик.

Смотрите также

Рябков: Маккейн утратил чувство реальности

Маккейн заявил, что хотел бы стать президентом США, но "жизнь несправедлива"

Маккейн посоветовал Трампу покаяться перед американцами, если он виновен в сговоре с РФ

Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
2
Четыре человека ранены и один погиб в перестрелке на западе Москвы
3
Габрелянов ушел из НМГ после передачи "Известий" в управление холдинга
4
Белый дом назвал Парижское соглашение по климату "плохой сделкой для американцев"
5
В ВМС США передан авианосец нового класса
6
МЧС обезвредило более 100 боеприпасов времен войны в Москве
7
Трамп объяснил Макрону, Меркель, Мэй и Трюдо решение о выходе США из Парижского соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама