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СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФ

Международная панорама
2 июня, 4:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

По данным портала Yahoo News, этим действиям Трампа пытались воспрепятствовать сотрудники Госдепартамента администрации Обамы, которые на тот момент еще работали во внешнеполитическом ведомстве

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп практически сразу после прихода к власти поручил Госдепартаменту проработать предложения о снятии экономических санкций с РФ, возврате ей заблокированной дипсобственности, а также других шагах по нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщил новостной портал Yahoo News со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, этим действиям Трампа пытались воспрепятствовать сотрудники Госдепартамента администрации Обамы, которые на тот момент еще работали во внешнеполитическом ведомстве. По сведениям неназванных источников портала, узнав об упомянутых указаниях Белого дома, ряд сотрудников немедленно начали лоббировать в Конгрессе США принятие законопроекта, который бы заблокировал снятие рестрикций с Москвы или их смягчение.

"Белый дом вполне серьезно рассматривал одностороннее снятие санкций", - утверждает бывший координатор санкционной политики госдепартамента США Дэниел Фрид, который покинул свой пост в феврале текущего года. По его словам, буквально в первые недели президентства Трампа несколько сотрудников довели до его сведения, что им было поручено разработать комплекс мер по снятию с Москвы ограничений, и в этой связи они "умоляли Фрида сделать что- то, чтобы остановить" этот процесс.

Как сообщил Фрид, для оперативной разработки законопроекта он связался с рядом влиятельных сенаторов, в том числе с демократом Беном Кардином и республиканцем Линдси Грэмом. Кардин и Грэм 7 февраля представили документ, утвержденный представителями обеих партий, объяснив это тем, что Москва на тот момент не сделала ничего, чтобы заслужить снятие санкций, и при таком раскладе Вашингтон рисковал "потерять доверие европейских союзников и по всему миру". Между тем в результате разгоревшегося через несколько дней скандала вокруг экс- помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна и его отставки срочности принятия документа уже не было, поскольку в случае снятия санкций вслед за громкой отставкой Белый дом бы неминуемо оказался в центре "политической огненной бури".

Информацию о том, что администрация рассматривала смягчение санкционного режима в отношении России в рамках более широкого плана пересмотра политики, подтвердил Yahoo News непоименованный представитель Белого дома. "Мы рассматривали вопрос пересмотра всех санкций, не только конкретно российских, - отметил он. - Все санкционные режимы имеют механизмы для смягчения". По его словам, в Белом доме "надеялись на то, что Москва воспользуется этим преимуществом", согласившись прекратить украинский конфликт, но российская сторона, по его словам, якобы этого не сделала.

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