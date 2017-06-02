Си Цзиньпин нанесет визит в Казахстан для участия в саммите ШОС

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ПЕКИН, 2 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 июня нанесет государственный визит в Казахстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и церемонии открытия международной выставки "Астана ЭКСПО-2017". Об этом говорится в опубликованном сообщении официального представителя МИД КНР Лу Кана.
"Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 июня нанесет государственный визит в Казахстан. Он будет присутствовать на 17-м Совете глав государств ШОС и на церемонии открытия специализированной выставки в Астане ЭКСПО", - указано в документе.
8-9 июня в Астане состоится саммит ШОС. Ожидается, что его участники примут решение о предоставлении полноправного членства в организации Индии и Пакистану.