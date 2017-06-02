СМИ: в Китае задержали еще одного гражданина Японии

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ТОКИО, 2 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Гражданин Японии был задержан в северо-восточной китайской провинции Ляонин в конце мая, как утверждается, за нарушение местного законодательства. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.
Подробности задержания и суть предъявленных японцу обвинений не приводятся.
Это уже не первое задержание японских граждан в КНР за последнее время. В марте в провинциях Шаньдун и Хайнань были арестованы шестеро японцев, которые в настоящее время находятся в заключении. По мнению агентства Kyodo, весьма вероятно, что японцев подозревают в шпионаже, поскольку в обеих провинциях имеются базы ВМС и другие военные объекты.
В КНР в 2015 году были также задержаны пятеро граждан Японии по подозрению в шпионаже. Четверо из них уже предстали перед судом, о подробностях процессов не сообщается.