СМИ: в Китае задержали еще одного гражданина Японии

ТОКИО, 2 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Гражданин Японии был задержан в северо-восточной китайской провинции Ляонин в конце мая, как утверждается, за нарушение местного законодательства. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Подробности задержания и суть предъявленных японцу обвинений не приводятся.

Это уже не первое задержание японских граждан в КНР за последнее время. В марте в провинциях Шаньдун и Хайнань были арестованы шестеро японцев, которые в настоящее время находятся в заключении. По мнению агентства Kyodo, весьма вероятно, что японцев подозревают в шпионаже, поскольку в обеих провинциях имеются базы ВМС и другие военные объекты.

В КНР в 2015 году были также задержаны пятеро граждан Японии по подозрению в шпионаже. Четверо из них уже предстали перед судом, о подробностях процессов не сообщается.