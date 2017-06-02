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В Китае высокопоставленный чиновник исключен из партии и отстранен от должности

Международная панорама
2 июня, 5:54 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Сунь Хуайшань нарушал предписания партийного руководства, одобряя организацию банкетов и туристических поездок на государственные средства

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ПЕКИН, 2 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Руководство Коммунистической партии Китая (КПК) приняло решение исключить из ее рядов и отстранить от занимаемых постов члена Постоянного комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ПК ВК НПКСК) 12-го созыва, главы Комитета по делам Сянгана (Гонконга), Макао (Аомэня), Тайваня и проживающих за рубежом соотечественников Сунь Хуайшаня. Об этом говорится в опубликованном  сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

"Сунь Хуайшань нарушал политическую дисциплину и правила, абсурдно судил об основных вопросах политики ЦК, сформировал преступную группу, а также препятствовал организации расследования (в отношении него - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении партийного органа. Как отмечается в заявлении, Сунь Хуайшань нарушал предписания партийного руководства, одобряя организацию банкетов и туристических поездок на государственные средства. Кроме того, он принимал ценные подарки и денежные средства, а также использовал свое служебное положение в интересах предпринимательской деятельности своих родственников и других лиц.

По решению политбюро ЦК КПК Сунь Хуайшань лишен мандата делегата 18-го съезда Компартии. Согласно документу, Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины предписано передать материалы расследования в отношении чиновника, а также изъятое у него незаконно полученное имущество судебным органам.

ВК НПКСК является высшим совещательным органом в политической системе Китая и олицетворяет собой сотрудничество широких общественных сил в рамках патриотического единого фронта. В него входят делегаты от демократических партий и общественных организаций, действующих под руководством КПК, представители 56 национальностей страны, Гонконга и Макао, основных религиозных конфессий, а также отдельные общественные деятели.

В Китае в отношении высокопоставленных членов КПК сначала проводится внутрипартийное расследование, после чего комиссия по проверке дисциплины может вынести решение о передаче дела органам судебной власти.

Кампания по борьбе с коррупцией активизировалась в Китае после прихода к власти в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.

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