Трамп обратился в Верховный суд с целью восстановить действие указа по миграции

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп обратился к Верховному суду с целью восстановить действие указа в сфере иммиграции, ограничивающего, в частности, въезд в страну граждан из ряда преимущественно мусульманских государств. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).