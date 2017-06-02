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Трамп обратился в Верховный суд с целью восстановить действие указа по миграции

Международная панорама
2 июня, 6:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Федеральные суды дважды блокировали указы президента США об ужесточении мер в сфере миграции

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ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп обратился к Верховному суду с целью восстановить действие указа в сфере иммиграции, ограничивающего, в частности, въезд в страну граждан из ряда преимущественно мусульманских государств. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

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