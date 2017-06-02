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СМИ: выход США из Парижского соглашения стал победой советника Трампа Стива Бэннона

Международная панорама
2 июня, 7:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

63-летний Бэннон ранее был главным редактором новостного портала Breitbart News, который многие американцы обвиняют в распространении националистических идей

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Советник Трампа по политическим вопросам Стив Бэннон

Советник Трампа по политическим вопросам Стив Бэннон

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Выход США из Парижского соглашения по климату, о котором объявил  президент США Дональд Трамп, стал победой политического советника главы государства Стива Бэннона, которого в Вашингтоне считают одним из самых влиятельных фигур в Белом доме. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

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Как оно отмечает, для Бэннона упомянутое решение "стало не просто политической победой, а личной реабилитацией" с точки зрения влияния. В апреле Трамп исключил Бэннона из состава Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом Доме, что было со стороны воспринято как ослабление его позиций в вопросах определения политики администрации. "Стив хотел, чтобы Парижское соглашение погибло и было погребено, и президент занял в этом вопросе его сторону", - отмечает близкий к Бэннону представитель Белого дома на условиях анонимности.

"Бэннон и его сторонники снова в деле, - сообщил The Daily Beast другой высокопоставленный представитель администрации. - Но в действительности он и не отходил на второй план. Он (Бэннон) всецело верит и утверждает, что Трамп в душе является националистом и будет на его стороне, когда дан карт-бланш".

Более либеральную позицию по Парижскому соглашению занимают госсекретарь США Рекс Тиллерсон и дочь Трампа Иванка, которых, как пишет издание, Бэннон называет "глобалистами". По оценкам экспертов, Иванка, ее супруг Джаред Кушнер и глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон выполняют стабилизационную роль в администрации Трампа, отстаивая противоположные Бэннону идеи. Прежде вашингтонские СМИ даже утверждали, что на каком-то этапе именно Иванка убедила своего отца не выходить из соглашения, однако в конечном итоге консерваторы во главе с Бэнноном и руководителем Агентства по охране окружающей среды Скоттом Прюиттом взяли верх.

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То, как Бэннон повлиял на принятие Трампом решения по Парижскому соглашению, сравнивают с ситуацией вокруг присоединения США к Киотскому протоколу при Джордже Буше - младшем. Тогда глава государства был хотя и настроен скептически по этому вопросу, но на решении отказаться от ратификации Киотского протокола фактически настоял вице- президент Дик Чейни, занимавший жесткую позицию против соглашения.

63-летний Бэннон до назначения главным политстратегом Белого дома был главным редактором новостного портала Breitbart News, который многие американцы обвиняют в распространении националистических идей. В период предвыборной кампании 2016 года Бэннон работал в избирательном штабе Трампа.

Выход США из Парижского соглашения

Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату. "Мы выходим, но мы начнем переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы заключить сделку, которая будет честной", - сказал американский лидер, выступая в Розовом саду Белого дома.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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