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Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект об отречении императора Акихито

Международная панорама
2 июня, 7:20 дата обновления: 2 июня, 7:42 UTC+3

Большинство депутатов от Либерально-демократической партии и партии "Новый Комэйто" также высказались в поддержку инициативы о передаче трона старшему сыну Акихито, наследному принцу Нарухито

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Император Японии Акихито

Император Японии Акихито

© EPA/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 2 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Нижняя палата парламента Японии одобрила в пятницу специальный законопроект об отречении от престола императора Акихито и передаче трона его старшему сыну, наследному принцу Нарухито. В поддержку документа высказались большинство депутатов от Либерально-демократической партии и ее партнера по правящей коалиции - "Новой Комэйто", голосование проигнорировал ряд представителей оппозиции, в том числе из Демократической партии.

После этого законопроект направят на рассмотрение в верхней палате парламента, где у правящей коалиции также имеется большинство. Как ожидается, он будет принят в течение текущей сессии, которая завершится в середине июня.

Согласно этому документу, после отречения Акихито сохранит титул "Ваше величество", государственное обеспечение и прочие привилегии. Вместе с тем его будут именовать "дзёко", что можно перевести на русский как "отрекшийся император", а его супругу императрицу Митико - "дзёкого". Вопрос титула коснется и младшего сына Акихито - принца Акисино, который после отречения императора займет первое место в очереди на престол. Его предлагают именовать "коси", что отражает его положение в иерархии престолонаследия.

Предполагается, что само отречение должно произойти в течение трех лет после обнародования принятого закона. По данным японской прессы, это может произойти в декабре 2018 года.

Законопроект об отречении разработан специально для 83-летнего Акихито, поскольку правительство не захотело вносить постоянно действующие поправки к Закону об императорском доме. Это, по мнению властей Японии, создало бы прецедент и сделало потенциально возможным оказание политического влияния на императоров в будущем.

Акихито родился 23 декабря 1933 года. Он считается представителем одной из старейших монарших династий мира. Он был первенцем в браке императора Хирохито (1901-1989) и императрицы Нагако (1903-2000), у которых родилось два сына и пять дочерей

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Акихито (император Японии)
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