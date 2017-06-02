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Индонезия, Малайзия и Филиппины начнут совместное патрулирование моря Сулу

Международная панорама
2 июня, 7:47 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Море Сулу является частью глобальной транспортной линии, по которой доставляется до 80% нефти в Китай и Японию

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СИНГАПУР, 2 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Индонезия, Малайзия и Филиппины с 19 июня начинают совместно патрулировать акваторию моря Сулу для предотвращения террористических угроз, исходящих из южных районов филиппинского архипелага. Об этом заявил  на пресс-конференции малайзийский министр обороны Хишамуддин Хусейн.

"Ни одна страна не может самостоятельно справиться с исходящими в настоящее время угрозами", - подчеркнул он. Одной из мер, по его словам, "будет совместное патрулирование моря Сулу", которое разделяет восток Малайзии и юг Филиппин. Особое внимание при этом будет уделено "угрозам, исходящим из южных районов Филиппин", где в настоящее время правительственные войска проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию против боевиков группировки "Мауте", связанной с запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ).

Как рассказал ранее министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь, экстремисты из группировки "Абу Сайяф" с начала прошлого года совершили как минимум 15 нападений на суда в акватории моря Сулу, в результате чего были похищены около 60 человек. Главной целью боевиков является получение выкупа для финансирования террористической деятельности.

Кроме похищения заложников пираты нападают на нефтяные танкеры и сухогрузы. Море Сулу является частью глобальной транспортной линии, по которой доставляется до 80% нефти в Китай и Японию.

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