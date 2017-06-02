СМИ: слова Трампа об Индии и Парижском соглашении бросают тень на визит Моди в США

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Заявления президента США Дональда Трампа об Индии в ходе речи о выходе из Парижского соглашения по климату "бросают тень" на ожидающийся вскоре визит индийского премьера Нарендры Моди в Вашингтон. Об этом сообщает газета Times of India.
"Американский президент Дональд Трамп обрушился в четверг с критикой на Индию в числе других стран во время напыщенной речи, объявляющей о выходе США из Парижского соглашения по климату. Пронзительное выступление, переполненное претензиями на то, что Америка - жертва всего остального мира, отбрасывает тень на ожидающийся в этом месяце визит премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом", - отмечает издание.
"Телефонные линии между Вашингтоном и Нью-Дели раскалились в четверг вечером, поскольку индийские чиновники и дипломаты изучали прямую и беспощадную атаку Трампа, который обвинил Нью-Дели в попытке получить "миллиарды, миллиарды и миллиарды" долларов иностранной помощи от развитого мира, чтобы согласиться на подписание соглашения по климату", - отмечает Times of India.
Нарендра Моди намеревался посетить вскоре Вашингтон, точные даты визита не были объявлены, но, по данным СМИ, планировалось, что эта поездка и первая личная встреча лидеров может состояться 26-27 июня.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. 22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали это соглашение. Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности.