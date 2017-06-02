Фабиус раскритиковал Трампа за выход из соглашения по климату

ПАРИЖ, 2 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французский политик Лоран Фабиус, бывший председатель парижской конференции ООН по защите климата, подверг жесткой критике решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения, подписанного на этом форуме. Об этом он заявил, выступая в эфире телеканала France 2.

"Данное решение, сами заявления Дональда Трампа, это позорная ошибка, это крупнейший просчет", - подчеркнул Фабиус, который в настоящее время является председателем Конституционного совета Франции. "Кроме того, решение президента США сопровождалось массой лжи. Теперь единственным ответом на него может стать мобилизация мировой общественности - вот что следует нам сделать", - сказал французский политик.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.