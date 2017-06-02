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Более тысячи человек вышли на антиправительственную демонстрацию в Кабуле

Международная панорама
2 июня, 10:25 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 2, июня. /ТАСС

Участники акции требуют отставки президента страны Ашрафа Гани, который, по их мнению, не сумел предотвратить теракт, произошедший в среду и унесший десятки жизней

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 2 июня. /ТАСС/. Более тысячи человек вышли на демонстрацию в столице Афганистана с требованием отставки президента страны Ашрафа Гани, который, по их мнению, не сумел предотвратить теракт, произошедший в среду и унесший десятки жизней. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, участники акции собрались у места теракта. Некоторые демонстранты пытались прорваться за полицейское оцепление, в ответ на это сотрудники полиции открыли огонь в воздух. Информации о пострадавших не поступало.

Теракт в Кабуле произошел в среду утром. Заминированная автоцистерна была подорвана у КПП на въезде в дипломатический квартал столицы. По данным Министерства здравоохранения Афганистана, в результате взрыва погибли более 100 человек, пострадали около 600. Взрывной волной искорежило более 50 автомобилей, полностью или частично разрушены близлежащие строения, нанесен ущерб зданиям дипломатических представительств ряда государств.

Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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