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Минск заинтересован в развитии диалога между РФ и НАТО

Международная панорама
2 июня, 11:19 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что бесконтрольная гонка вооружений только приводит к нестабильности в Европе

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МИНСК, 2 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск заинтересован в развитии диалога между Россией и НАТО. Такое мнение он высказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Между Россией и НАТО однозначно необходим диалог. Сегодня нам не нужна бесконтрольная гонка вооружений, которая приводит к нестабильности в нашем регионе и в Европе, нам хватит тех конфликтов, которые уже имеются", - сказал министр.

По его словам, на будущей неделе на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым состоится разговор о ситуации на западных рубежах и о том, какие возможные шаги надо сделать "в данной обстановке по нивелированию тех негативных последствий, которые могут произойти". "Мы будем реально оценивать ситуацию, что реально происходит на наших общих западных границах, - отметил министр. - Одновременно мы не должны исходить только лишь из каких-то гипотетических выводов, гипотетических угроз и вызовов, мы должны реально оценивать ситуацию и принимать адекватные меры реагирования". Макей отметил, что в силу непростой ситуации в сфере военной безопасности, единственным выходом из ситуации является диалог сторон и прямые контакты.

Касаясь отношений Белоруссии и России Макей отметил, что Минск стремится к балансу в сотрудничестве с РФ и Западом. "Но мы не собираемся балансировать в пользу той или иной стороны, мы исходим из национальных интересов, пытаемся предложить идеи, которые помогли бы выстраиванию нормального диалога между различными оппонентами", - отметил он. По словам Макея, необходимо уходить от воинственной риторики, выстраивать отношения на доверии.

4-5 июня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей посетит с рабочим визитом Россию для участия в совместном заседании коллегии внешнеполитических ведомств двух стран.

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