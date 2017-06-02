Минск готов смягчить визовый режим с США на взаимной основе

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МИНСК, 2 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия готова рассмотреть послабление визового режима с США на взаимной основе. Об этом заявил журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Что касается наших американских партнеров, мы готовы рассмотреть какие-то предложения (по визовому режиму), если они будут, на взаимной основе", - сказал министр.
По его словам, продолжаются переговоры о либерализации визового режима между Белоруссией и Европейским союзом. "Мы спокойно работаем над соответствующими соглашениями. Потребуется некоторое время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня, - отметил министр. - Я не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима, мы работаем над этим".