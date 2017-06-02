Европарламент принял определение антисемитизма

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) большинством голосов одобрил рабочее определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом в память о Холокосте (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA). Об этом сообщил ТАСС президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор. Он приветствовал решение ЕП, назвав его долгожданным, и призвал страны ЕС также принять его и применять на практике.

Как сообщили в ЕЕК, депутаты Европарламента проголосовали за принятие определения 479 голосами при 101 против и 47 воздержавшихся. Согласно принятому рабочему определению, антисемитизм - "особый вид отношения к евреям, которое может выражаться в ненависти к ним: проявления антисемитизма в виде высказываний или применения физического насилия направлены на евреев или же лиц, не являющихся евреями и/или их собственность, а также в отношении учреждений еврейских общин и религиозных объектов".

"Это исторически важный день в деле борьбы с антисемитизмом и защиты прав европейских евреев, - подчеркнул Кантор. - Слишком долго евреев считали особой категорией, определение ненависти к которой давали преследователи, а не их жертвы". По его мнению, такое решение Европарламента "сильно огорчит и умерит пыл тех, кто привык безнаказанно практиковать антисемитизм и верить в то, что евреям защита не положена по закону".

Кантор также отметил глубокую символичность даты принятия решения Европарламента, которое "стало долгожданным подарком для всех еврейских общин Европы на второй день иудейского праздника Шавоут". В мае 2016 года IHRA, межправительственный орган, объединяющий 31 страну, 11 наблюдателей и семь постоянных международных партнеров, принял определение антисемитизма для защиты евреев от "словесных и физических проявлений антисемитизма в отношении евреев или неевреев или их собственности, еврейских общинных учреждений и религиозных объектов".

"Мы рады, что институты и страны ЕС полностью осознают необходимость защищать еврейские общины, и мы благодарны им за сотрудничество с ЕЕК в попытках добиться того, чтобы этот вопрос стал важным пунктом повестки дня", - заявил глава ЕЕК. "Мы с нетерпением ждем, когда этот жизненно необходимый инструмент будет принят на всем континенте", - заключил он.