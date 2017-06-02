Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой

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ВИЛЬНЮС, 2 июня. /ТАСС/. Литовские пограничники сняли с поезда четверых российских военнослужащих, направлявшихся транзитом из Калининграда в Москву. Об этом сообщил представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, слова которого приводит информагентство BNS.
"Они были сняты с поезда, пограничники написали отказ в разрешении пересечь госграницу", - сказал Мишутис.
По его словам, инцидент произошел вечером 1 июня на литовском контрольном пограничном пункте Кибартай, где сделал стоянку транзитный поезд Калининград - Москва.
"При проверке документов выяснилось, что в одном купе находятся четверо российских военных в гражданской одежде", - добавил Мишутис.
При этом, пояснил он, любая группа из четырех и более военных, следующая транзитом через Литву, считается военным отрядом, который должен получать специальное разрешение на проезд. Поскольку такого документа у этих пассажиров не оказалось, им предложили покинуть поезд и в тот же день направили назад в Калининградскую область на другом поезде, заявил Гедрюс Мишутис.