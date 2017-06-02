Times: Джонсон может покинуть пост главы британского МИД после выборов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Борис Джонсон может покинуть пост министра иностранных дел Великобритании после парламентских выборов, запланированных на 8 июня. Об этом сообщила в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии.

По их данным, премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность назначения на должность главы МИД Дэвида Дэвиса, который сейчас занимает пост по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Brexit). В свою очередь министром по делам Brexit может быть назначен молодой политик Бен Гаммер, который сейчас является депутатом Палаты общин, входит в кабинет министров и занимает пост генерального казначея, третий по значению в британском министерстве финансов.

По данным The Times, Тереза Мэй высоко ценит Бена Гаммера, сына видного политика-консерватора Джона Гаммера, бывшего министра по делам окружающей среды, а ныне - члена Палаты лордов. Премьер хотела бы назначить Бена Гаммера на важный пост по делам Brexit, отмечает газета.

Борис Джонсон был одним из лидеров кампании в поддержку выхода из ЕС накануне состоявшегося в прошлом году референдума. Он был потенциальным конкурентом Терезы Мэй в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра, когда после референдума о своей отставке объявил Дэвид Кэмерон. Однако Джонсон отказался от выдвижения своей кандидатуры на внутрипартийных выборах, когда стало ясно, что у него нет шансов на победу.

В то же время The Times отмечает, что масштаб будущих изменений в составе британского правительства будет зависеть от результатов парламентских выборов для правящей Консервативной партии. Если она одержит на них убедительную победу, это укрепит позиции премьера Терезы Мэй, которая в таком случае сможет провести существенные перестановки в кабинете министров. Если результаты выборов будут неудачными для консерваторов, это ослабит позиции премьера и уменьшит ее возможности для формирования нового правительства по своему усмотрению.

Согласно недавнему исследованию социологической службы YouGov, в котором были учтены настроения избирателей в каждом избирательном округе Великобритании, правящая Консервативная партия может потерять 20 мест в парламенте по итогам досрочных всеобщих выборов, утратив таким образом абсолютное большинство в Палате общин. Это означает, что тори могут рассчитывать на 310 депутатских кресел (330 было до роспуска парламента), в свою очередь лейбористы увеличат свое присутствие в Палате общин с 229 до 257 депутатов, что неминуемо приведет к так называемому "подвешенному" парламенту, когда ни одна из партий будет не в состоянии самостоятельно сформировать правительство.