Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Европарламент: США теряют историческую возможность, выходя из соглашения по климату

Международная панорама
2 июня, 13:32 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Председатель ЕП Антонио Таяни при этом не уточнил, в чем заключается эта возможность

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. ЕС остается привержен Парижскому соглашению по климату, а США утратят историческую возможность, выходя из него. Об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

Смотрите также

"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату

"Изменение климата - это не европейская проблема, а глобальный вопрос. Соглашение остается в силе, а США теряют историческую возможность", - сказал он. Таяни, впрочем, не уточнил, в чем заключается эта "историческая возможность" для Соединенных Штатов.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в рамках саммита ЕС-КНР подчеркнул важность соблюдения Парижского соглашения. "Мы не можем дать обратный ход по климату", - заявил он. Европейские аналитики отмечают, что если вслед за США от выполнения Парижского соглашения откажется Китай, оно фактически утратит смысл.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. 22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали это соглашение.

Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении Штатов выйти из соглашения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из Парижского соглашения по климату
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
2
В ВМС США передан авианосец нового класса
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
5
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
6
Продюсеры "Викинга" работают над историческим фильмом "Союз спасения"
7
Власти Москвы открыли информацию по голосованию о реновации
Темы дня
Загрузка...
Реклама