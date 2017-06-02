Европарламент: США теряют историческую возможность, выходя из соглашения по климату

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. ЕС остается привержен Парижскому соглашению по климату, а США утратят историческую возможность, выходя из него. Об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Изменение климата - это не европейская проблема, а глобальный вопрос. Соглашение остается в силе, а США теряют историческую возможность", - сказал он. Таяни, впрочем, не уточнил, в чем заключается эта "историческая возможность" для Соединенных Штатов.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в рамках саммита ЕС-КНР подчеркнул важность соблюдения Парижского соглашения. "Мы не можем дать обратный ход по климату", - заявил он. Европейские аналитики отмечают, что если вслед за США от выполнения Парижского соглашения откажется Китай, оно фактически утратит смысл.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. 22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали это соглашение.

Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении Штатов выйти из соглашения.