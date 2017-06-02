СМИ: число погибших в ходе протестов в Кабуле возросло до семи

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 2 июня. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в результате столкновений с полицией во время антиправительственной демонстрации в Кабуле. Об этом сообщил сегодня телеканал TOLO News со ссылкой на медицинские источники.
Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми раненых.
По данным телеканала, полиция при разгоне демонстрантов использовала водометы и слезоточивый газ. Также участники акции утверждают, что полицейские открыли по ним огонь.
По данным агентства Reuters, более тысячи человек вышли в пятницу на демонстрацию в столице Афганистана с требованием отставки президента страны Ашрафа Гани после теракта, произошедшего в среду.
Заминированная автоцистерна была подорвана у КПП на въезде в дипломатический квартал Кабула. По данным министерства здравоохранения Афганистана, в результате теракта погибли более 100 человек, пострадали около 600. Взрывной волной искорежило более 50 автомобилей, полностью или частично разрушены близлежащие строения, нанесен ущерб зданиям дипломатических представительств ряда государств.
Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).