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Глава ЮАР призвал провести экономическую трансформацию в пользу чернокожего большинства

Международная панорама
2 июня, 14:28 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев

Джейкоб Зума подчеркнул, что трансформация должна пройти мирно в рамках закона, а не путем насилия

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ПРЕТОРИЯ, 2 июня. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Президент ЮАР Джейкоб Зума отверг обвинения в расизме против белого меньшинства и призвал мирно провести политику радикальной экономической трансформации в пользу чернокожего большинства.

"Я не расист и никогда им не стану", - заявил он в парламенте. "Но в Южной Африке есть те, кто ограбил других и оставил их в нищете", - сказал он относительно дискриминации чернокожих во времена апартеида. "Эту ситуацию надо исправить", - призвал президент и подчеркнул, что трансформация должна пройти мирно в рамках закона, а не путем насилия.

"Если кто-то призовет убивать белых, то я пойду их защищать. У меня есть белые товарищи", - сказал Зума.

Провозглашенная президентом политика радикальной трансформации призвана лишить так называемый "белый монополистический капитал" командных высот в экономике. Она, в частности, предусматривает экспроприацию захваченных более ста лет назад белыми переселенцами земель в пользу чернокожих. Зума считает необходимым добавить экономическую свободу к завоеванной чернокожим большинством в 1994 году политической свободе.

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