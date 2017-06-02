Парламентские выборы во Франции: сторонники Макрона рассчитывают на большинство

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится к новому крупному пари в своей политической судьбе – парламентским выборам, которые должны обеспечить его сторонникам необходимое законодательное большинство для проведения реформ.

Главный лозунг новой кампании – обновление. "В программе Макрона, – заметил один из сторонников нового президента, – нет ключевой реформы, ее цель – изменить всё". "Республика на марше" (новое название движения "На марше", которое привело Макрона в Елисейский дворец) рассчитывают добиться абсолютного большинства мест в нижней палате парламента – Национальном собрании.

Сторонники Макрона

Менее чем за месяц после избрания на пост президента республики (7 мая) Макрон сформировал свою команду и привел в действие все механизмы управления, находящиеся отныне в его распоряжении. Тандем исполнительной власти является сейчас самым молодым за всю историю Пятой Республики, основы которой были заложены генералом Шарлем де Голлем. Президенту Макрону – 39, премьер-министру Эдуару Филиппу – 46 лет. За четверть века до этого, в 1992 году, в правившем тогда дуумвирате главе государства Франсуа Миттерану было 75, руководителю правительства Пьеру Береговуа – 66 лет.

"Абсурдно полагать, будто 7 мая ничего не произошло, – заметил в интервью парижскому журналу L'Express новый премьер Эдуар Филипп. – Эмманюэль Макрон выиграл у всех партий и проявил незаурядную смелость. Те, кто полагают, что его победа была случайной, ошибаются".

По словам руководителя кабинета министров, 39-летний президент подходит к институтам республики, как в свое время генерал де Голль: "Глава государства избран, и он формирует большинство, которое должно поддержать его действия в парламенте".

Диалог с Россией

Главное внимание основатель "Республики на марше" в последние дни уделил внешней политике. В понедельник новый глава французского государства встретился в Версале с президентом России Владимиром Путиным. Диалог был приурочен к 300-летию регулярных дипломатических отношений, которые были установлены странами в итоге визита царя Петра Великого во Францию в 1717 году.

"На марше с Путиным", – назвал комментарий, посвященный встрече, журнал L'OBS. Корреспондент парижского издания, наблюдавший за совместной прогулкой глав государств по галереям дворца к месту пресс-конференции, высказал мнение, что они "совершили этот экскурс в историю, чтобы энергичнее идти вперед".

Новый французский президент, констатирует парижская пресса, отошел от политики конфронтации с Москвой, к которой временами был склонен его предшественник. "Отношения с Россией были основательно испорчены во время президентской пятилетки Франсуа Олланда, – заметил обозреватель журнала Valeurs actuelles. – Пора переходить к диалогу там, где жесткость ничего не дала".

В дипломатической сфере опыт 39-летнего Макрона до сих пор не был особенно большим, напоминают политические аналитики. Его первые шаги во внешней политике, признают они, оказались тем не менее весьма эффективными.

Без права на ошибку

Первые трудности появились на внутренней сцене. Президенту, обещавшему обновить политическую жизнь, пришлось столкнуться с неожиданными разоблачениями, коснувшимися двух едва приступивших к обязанностям министров. Так, согласно публикациям в прессе, глава министерства территориального планирования Ришар Ферран в бытность руководителем региональной компании социального страхования арендовал офис у своей спутницы. Другой член правительственного кабинета, министр по европейским делам Марьэль де Сарнез оплачивала из бюджета Европарламента в Страсбурге работу помощницы в муниципальном совете Парижа.

Отказавшись уволить министров, президент, считает специалист по политическим коммуникациям Филипп Моро-Шевроле, "израсходовал первый важный аванс: право на ошибку". Как заметил политолог в интервью агентству Франс Пресс, "Макрон не хотел пятен в начале правления, поскольку сбои на старте преследовали предшественников". Так, оппоненты Николя Саркози постоянно вспоминали его ужин в роскошном ресторане в вечер победы на выборах и отдых на яхте миллиардера Венсана Боллоре перед инаугурацией. Франсуа Олланда осуждали за сообщение в "Твиттере" его спутницы Валери Триервейлер, несколько неосторожных строк которой рассорили его сторонников.

Впрочем, по другим оценкам, прегрешения не столь известных широкой публике фигур правящей команды пока не сказались ни на рейтинге главы государства, ни на ставках его движения. Согласно опросу Opinionway/Orpi, проведенному 30 мая – 1 июня (репрезентативная выборка в 1940 избирателей), "Республика на марше" завоюет (второй тур голосования – 18 июня) от 335 до 355 мандатов. Это обеспечит сторонникам Макрона абсолютное большинство в Национальном собрании, насчитывающем 577 депутатов.

"Республиканцы" Баруэна

Главной оппозиционной силой в парламенте, согласно этому же исследованию, должна стать правоцентристская партия "Республиканцы". Ее ведет на выборы 51-летний сенатор Франсуа Баруэн. Близкий соратник экс-президента Николя Саркози, он поддерживал в президентском избирательном марафоне победителя праймериз Франсуа Фийона.

Вместе со своими союзниками "Республиканцы" могут претендовать, по оценкам исследовательских служб, на 145-165 мест в нижней палате. Тем временем в партийных рядах происходит борьба между сторонниками фронтальной конфронтации с новой властью и поборниками "конструктивной оппозиции", готовыми поддержать некоторые из ее реформ.

Соцпартия

Наибольшие опасения за свое политическое будущее испытывает правившая последние пять лет Социалистическая партия. В прежнем составе Национального собрания социалистам и их союзникам принадлежало абсолютное большинство – 328 мандатов из 577. Правительство последовательно возглавляли социалисты Жан-Марк Эйро, Манюэль Вальс и Бернар Казнёв.

Теперь же социологи предрекают крушение ставок Соцпартии: согласно прогнозам в итоге выборов у нее может оказаться всего от 20 до 35 мест в нижней палате.

После сокрушительного поражения на президентских выборах (6,34 % голосов, пятое место по итогам первого тура) кандидат социалистов Бенуа Амон временно покинул авансцену, оставив ее первому секретарю партии Кристофу Камбаделису. Пока же Камбаделис далек от победы даже в собственном избирательном округе, где ему противостоят сильные кандидаты левого движения "Неподчинившаяся Франция" и "Республики на марше"

"Неподчинившаяся Франция"

Лидер "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, оттеснивший на президентских выборах кандидата социалистов, считает: время традиционных партий на политическом Олимпе завершилось. По его словам, "На марше" и его собственное движение "перевернули стол", отправив прежние партии на задворки истории.

Баллотирующийся в парламент в Марселе, Меланшон надеется повторить результат президентских выборов, когда он завоевал в первом туре 19,6% голосов, оттеснив социалиста Бенуа Амона. Он убежден, что на этот раз "никто не будет иметь абсолютного большинства". "Избиратели не склонны отдавать всю полноту власти Макрону, – считает Меланшон. – Даже в случае победы ему придется заключать альянсы. Но с кем?"

Он предрекает, что после выборов с политической авансцены уйдут и Соцпартия, и "Республиканцы". "Если Макрон победит, – заявил Меланшон в интервью Le Parisien, – мы предложим создать "Народный фронт социального сопротивления и инициативы". В его ряды он намерен пригласить "профсоюзы, политические и культурные ассоциации. Пока, по прогнозам, его движение может претендовать вместе с коммунистами на 24 мандата.

Марин Ле Пен

"Национальный фронт" Марин Ле Пен надеется в итоге выборов сформировать собственную партийную фракцию в Бурбонском дворце, где проходят заседания нижней палаты. Для этого партия, которая была представлена в Национальном собрании последнего созыва лишь двумя депутатами, должна завоевать не менее 15 парламентских мандатов. Пока, согласно прогнозам, сторонники Ле Пен могут получить от 7 до 17 мест.

Информированный журнал Valeurs actuelles отмечает, что после неудачных для Фронта президентских выборов Ле Пен сталкивается с проблемой, которой прежде никогда не знала: ее стратегия ставится под вопрос. Сама Марин Ле Пен, однако, заверяет, что партийная фракция станет в парламенте "единственной настоящей оппозицией".

Дмитрий Горохов, Александр Мосесов