Шварценеггер: решение Трампа о выходе из Парижского соглашения не поможет экономике США

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер убежден, что решение президента Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату глубоко ошибочно и не поможет американской экономике.

"Защита окружающей среды не разрушит нашу экономику", - заявил Шварценеггер по поводу утверждений Трампа о том, что Парижское соглашение приведет к потере 2,7 млн рабочих мест в Соединенных Штатах к 2025 году. Наоборот, правильная экологическая политика способствует экономическому росту", - подчеркнул экс-губернатор, при котором в Калифорнии были приняты новые стандарты в области защиты окружающей среды.

"Один человек не сможет разрушить наш прогресс и остановить революцию в области чистой энергетики. Он не сможет повернуть время вспять", - сказал Шварценеггер, которого цитирует газета The Hill.

69-летний актер оказался далеко не единственным, кто выразил несогласие с решением нынешнего хозяина Белого дома. Бывший вице-президент страны Альберт Гор, в 2006 году снявший документальный фильм о глобальном потеплении "Неудобная правда", также подверг критике новый президентский указ, назвав его "безрассудным и непростительным". "Мэры, губернаторы, руководители корпораций, инвесторы и большая часть бизнес-сообщества" будут сопротивляться, считает он.

По его мнению, выход из Парижского соглашения "подрывает позиции Америки в мире и угрожает возможности человечества своевременно решить климатический кризис". "Решение Дональда Трампа находится в глубоком противоречии с тем, чего хочет большинство американцев от нашего президента", - утверждал Гор.

Сейчас он готовит к выпуску сиквел фильма "Неудобная правда". Во второй части под названием "Неудобное продолжение" авторы собирались рассказать о заключении 12 декабря 2015 Парижского соглашения, призванного координировать усилия мирового сообщества по снижению уровня углекислого газа в атмосфере. 195 участников конференции во французской столице условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Однако из-за решения Трампа авторам приходится в срочном порядке вносить поправки в сценарий и заново монтировать финал картины, чтобы успеть к премьере, которая намечена на 28 июля.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что несколько штатов, муниципалитетов и компаний в США, среди которых 30 мэров, три губернатора, около 80 ректоров университетов и примерно 100 представителей бизнеса, объявили о намерении присоединиться к парижским договоренностям в обход решения правительства США. Для этого они намерены вести переговоры напрямую с ООН, под эгидой которой было заключено соглашение. Однако, как отмечает издание, пока неясно, как они смогут это сделать, поскольку полноправными участниками Парижского соглашения могут быть только государства.