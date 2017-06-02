В Германии решили разоружить "Граждан Рейха"

БЕРЛИН, 2 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министры внутренних дел шестнадцати федеральных земель Германии приняли решение запретить членам праворадикального движения "Граждане Рейха" хранить и носить огнестрельное оружие.

Выданные ранее разрешения будут аннулированы. В настоящее время ведется аналитическая и статистическая работа по оценке численности представителей этой субкультуры.

Всего в стране, согласно предварительным оценкам контрразведки, проживают около 11 тыс. "граждан Рейха", примерно 700 из них на легальной - пока что - основе имеют оружие.

О решении разоружить участников этого движения сообщили газеты, входящие в редакционную сеть Redaktionsnetzwerk Deutschland. Им удалось ознакомиться с текстом документа, который принят на уровне федеральных земель. "Главы МВД полагают, что представителям данной социальной группы нельзя доверять владение оружием", - приводятся цитаты из текста.

О "Гражданах Рейха"

Движение "Граждане Рейха" появилось в 80-х годах прошлого века. Его сторонники до сих пор считают, что Германия существует в границах 1937 года, они не признают действующее правительство государства и считают, что страна, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками.

Портрет среднестатистического "рейхсбюргера", именно так "граждан Рейха" называют в Германии, известен. Это, как правило, мужчины старшего поколения, которые придерживаются правых или крайне консервативных взглядов, верят в глобальные теории заговора и тайное мировое правительство, интересуются оружием. Свои взгляды они не афишируют, нашивок, значков и прочих знаков отличия не носят, у них нет какого-то общепринятого стиля в одежде, как, например, у неонацистов и скинхедов.

"Граждане Рейха" проводят тайные встречи, печатают специальные паспорта своей "страны", где графе место рождения вполне может значиться "Пруссия" или "Свободное государство Саксония".

На протяжении долгого времени спецслужбы ФРГ полагали, что "рейхсбюргеры" не относятся к откровенно экстремистским кругам, а скорее к "периферии" правого умеренного движения в стране. Угроза, которая исходила от них, расценивалась как потенциальная, а не реальная. Именно поэтому слежка за ними была в ведении отдельных земель, а не ведомства в Берлине.

"Рейхсбюргеры" вышли из тени

В федеральных СМИ о сторонниках этого движения заговорили в конце 2016 года. 19 октября правоохранительные органы баварской коммуны Георгенсгмюнд пришли с обыском к местному жителю, однако он без предупреждения открыл по ним огонь. Ранения получили четверо стражей порядка, один впоследствии скончался. Полиция сообщила, что преступником был один из "Граждан Рейха".

После стрельбы в Георгенсгмюнде о "рейхсбюргерах" стали писать чуть ли не ежедневно. Уже на следующий день после инцидента один из них нанес побои полицейскому в здании городской администрации города Зальцведель. На той же неделе стражи порядка в Баварии выявили в своих рядах коллегу, который причислял себя к "Гражданам Рейха", он был уволен.

В середине декабря прокуратура ФРГ выдала ордер на арест еще одного "рейхсбюргера". В его доме в баварской общине Киминг обнаружили оружие, на которое не было соответствующего разрешения, и боеприпасы. Полиция, в частности, нашла у него винтовку, пистолет, заполненный магазин для пулемета, а также неопознанные химикаты. Параллельно с этим - 13 декабря - правоохранительные органы городов Херфорд, Мюнстер и Билефельд задержали 20 "Граждан Рейха".

Опросы общественного мнения показали, что до упомянутых событий большинство жителей страны вообще не знали о существовании этого движения.