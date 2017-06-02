Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Transparency International: на Украине сложилась атмосфера безнаказанности

Международная панорама
2 июня, 15:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, июня. /ТАСС

Хосе Угас подчеркнул, что он так и "не нашел никакой информации" ни о выведенных Януковичем и его окружением деньгах с Украины, ни о какой сумме в целом шла речь

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава международной организации Transparency International Хосе Угас

Глава международной организации Transparency International Хосе Угас

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/POOL

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Глава международной организации Transparency International Хосе Угас констатировал, что украинские власти, несмотря на обещания бороться с коррупцией, не продвигаются в расследовании громких уголовных дел.

"В целом на Украине сложилась атмосфера безнаказанности, - отметил Угас в интервью изданию "Украинская правда". - Мы не видим важных и громких расследований в отношении чиновников высокого ранга или влиятельных и состоятельных людей, причастных к коррупции, кроме двух фигур, которые были арестованы и освобождены под залог в течение нескольких последних недель".

Отдельно глава организации остановился на расследовании дел против бывшего президента Украина Виктора Януковича. "В прошлом году я слышал от президента (Петра Порошенко - прим. ТАСС) и генпрокурора (Юрия Луценко - прим. ТАСС), что они приложат все усилия для борьбы с коррупцией, в том числе с коррупцией предыдущего режима Януковича, - напомнил Угас.

"Сейчас, год спустя, я вернулся на Украину и вижу, что очень мало достигнуто, - констатировал глава Transparency International, подчеркнув, что он так и "не нашел никакой информации" ни о выведенных Януковичем и его окружением деньгах с Украины, ни о какой сумме в целом шла речь.

Критика е-декларирования

Хосе Угас также раскритиковал систему электронного декларирования на Украине.

"Это агентство (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - НАПК - прим. ТАСС) не выполняет своих прямых обязанностей, не мониторит и не анализирует информацию. В таком случае нет смысла иметь е-декларирование в стране", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

По словам Угаса, электронное декларирование неэффективно, если "нет людей, которые анализируют и постоянно следят за обновлением деклараций". "Если НАПК не делают своей работы по обработке и анализу данных, то от е-декларирования никакой пользы", - сказал он.

Как пояснил президент Transparency International, "актуальность инструмента электронного декларирования - именно отслеживать движение активов, поиск доказательства подозрительного обогащения и анализ достаточности доказательств для начала расследования против коррумпированного чиновника".

Система е-декларирования заработала на Украине 1 сентября 2016 года. Спустя три месяца ряд депутатов украинского парламента обратились в Конституционный суд с просьбой признать не соответствующими основному закону обязательное декларирование имущества членов семьи чиновника и уголовную ответственность за указание заведомо недостоверных сведений в декларациях. Эту систему продолжают критиковать как украинские, так и зарубежные эксперты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Янукович, Виктор Федорович Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске
2
МЧС предупреждает жителей Подмосковья о грозе с градом и усилении ветра
3
Украинские военные заявили о занятии новых позиций в "серой зоне" Донбасса
4
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
5
В ВМС США передан авианосец нового класса
6
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
7
Transparency International: на Украине сложилась атмосфера безнаказанности
Темы дня
Загрузка...
Реклама