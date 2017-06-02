Transparency International: на Украине сложилась атмосфера безнаказанности

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Глава международной организации Transparency International Хосе Угас констатировал, что украинские власти, несмотря на обещания бороться с коррупцией, не продвигаются в расследовании громких уголовных дел.

"В целом на Украине сложилась атмосфера безнаказанности, - отметил Угас в интервью изданию "Украинская правда". - Мы не видим важных и громких расследований в отношении чиновников высокого ранга или влиятельных и состоятельных людей, причастных к коррупции, кроме двух фигур, которые были арестованы и освобождены под залог в течение нескольких последних недель".

Отдельно глава организации остановился на расследовании дел против бывшего президента Украина Виктора Януковича. "В прошлом году я слышал от президента (Петра Порошенко - прим. ТАСС) и генпрокурора (Юрия Луценко - прим. ТАСС), что они приложат все усилия для борьбы с коррупцией, в том числе с коррупцией предыдущего режима Януковича, - напомнил Угас.

"Сейчас, год спустя, я вернулся на Украину и вижу, что очень мало достигнуто, - констатировал глава Transparency International, подчеркнув, что он так и "не нашел никакой информации" ни о выведенных Януковичем и его окружением деньгах с Украины, ни о какой сумме в целом шла речь.

Критика е-декларирования

Хосе Угас также раскритиковал систему электронного декларирования на Украине.

"Это агентство (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - НАПК - прим. ТАСС) не выполняет своих прямых обязанностей, не мониторит и не анализирует информацию. В таком случае нет смысла иметь е-декларирование в стране", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

По словам Угаса, электронное декларирование неэффективно, если "нет людей, которые анализируют и постоянно следят за обновлением деклараций". "Если НАПК не делают своей работы по обработке и анализу данных, то от е-декларирования никакой пользы", - сказал он.

Как пояснил президент Transparency International, "актуальность инструмента электронного декларирования - именно отслеживать движение активов, поиск доказательства подозрительного обогащения и анализ достаточности доказательств для начала расследования против коррумпированного чиновника".

Система е-декларирования заработала на Украине 1 сентября 2016 года. Спустя три месяца ряд депутатов украинского парламента обратились в Конституционный суд с просьбой признать не соответствующими основному закону обязательное декларирование имущества членов семьи чиновника и уголовную ответственность за указание заведомо недостоверных сведений в декларациях. Эту систему продолжают критиковать как украинские, так и зарубежные эксперты.