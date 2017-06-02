Reuters: представитель прокурдской партии задержан в Турции за оскорбление полицейских

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Турции задержали официального представителя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Османа Байдемира за оскорбление сотрудников полиции. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, 46-летний Байдемир стал самым высокопоставленным членом прокурдской оппозиции из когда-либо задержанных полицией. В течение 10 лет он был мэром Диярбакыра, а затем стал депутатом от ПДН в парламенте республики в 2014 году.
Как отмечает агентство, в Турции более дюжины членов ПДН были арестованы и приговорены к тюремному заключению, в основном из-за связей с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК). В ПДН прямую связь с РПК отрицают.