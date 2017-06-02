Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС запутался в лидерах сирийской оппозиционной коалиции

Международная панорама
2 июня, 15:46 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Федерика Могерини провела встречу с действующим главой НКОРС Сирии, а пресс-служба представителя ЕС сообщила, что встреча состоялась с экс-руководителем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

© EPA/VALDA KALNINA

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Внешнеполитическая служба ЕС запуталась в лидерах Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела очередную встречу с главой НКОРС Сирии Риядом Сейфом, однако в официальном заявлении, распространенном по итогам переговоров, ее пресс-служба сообщила, что переговоры прошли с Анасом аль-Абдой, который уже почти месяц, как оставил пост главы НКОРС.

Впрочем, путаница не помешала главе европейской дипломатии заявить о готовности ЕС продолжать оказывать помощь регионам Сирии под контролем вооруженной оппозиции. "Евросоюз будет продолжать оказывать помощь в сфере образования и создания рабочих мест, а также оказывать поддержку структурам местного самоуправления в контролируемых оппозицией районах Сирии", - заявила она.

Она пообещала, что ЕС будет поддерживать процесс женевских переговоров по урегулированию в Сирии, а также заявила, что Евросоюз готов включиться в процесс восстановления страны после завершения процесса политической передачи власти.

Рияд Сейф был избран председателем Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) 6 мая в Стамбуле. 70-летний Сейф стал шестым по счету главой НКОРС, сменив на этом посту Анаса аль-Абду. При создании этой коалиции в ноябре 2012 года он уже занимал пост ее вице-председателя.

США, страны ЕС и другие государства Запада активно поддерживают НКОРС, и одно время даже называли эту структуру законным представителем сирийского народа, пытаясь лишить легитимности законно избранного президента Сирии Башара Асада.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Могерини, Федерика
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске
2
Украинские военные заявили о занятии новых позиций в "серой зоне" Донбасса
3
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
4
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
5
В ВМС США передан авианосец нового класса
6
Transparency International: на Украине сложилась атмосфера безнаказанности
7
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама