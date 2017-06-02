ЕС запутался в лидерах сирийской оппозиционной коалиции

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Внешнеполитическая служба ЕС запуталась в лидерах Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела очередную встречу с главой НКОРС Сирии Риядом Сейфом, однако в официальном заявлении, распространенном по итогам переговоров, ее пресс-служба сообщила, что переговоры прошли с Анасом аль-Абдой, который уже почти месяц, как оставил пост главы НКОРС.

Впрочем, путаница не помешала главе европейской дипломатии заявить о готовности ЕС продолжать оказывать помощь регионам Сирии под контролем вооруженной оппозиции. "Евросоюз будет продолжать оказывать помощь в сфере образования и создания рабочих мест, а также оказывать поддержку структурам местного самоуправления в контролируемых оппозицией районах Сирии", - заявила она.

Она пообещала, что ЕС будет поддерживать процесс женевских переговоров по урегулированию в Сирии, а также заявила, что Евросоюз готов включиться в процесс восстановления страны после завершения процесса политической передачи власти.

Рияд Сейф был избран председателем Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) 6 мая в Стамбуле. 70-летний Сейф стал шестым по счету главой НКОРС, сменив на этом посту Анаса аль-Абду. При создании этой коалиции в ноябре 2012 года он уже занимал пост ее вице-председателя.

США, страны ЕС и другие государства Запада активно поддерживают НКОРС, и одно время даже называли эту структуру законным представителем сирийского народа, пытаясь лишить легитимности законно избранного президента Сирии Башара Асада.