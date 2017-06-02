Япония продолжит требовать от РФ улучшения условий посещения Курил

ТОКИО, 2 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии продолжит требовать от российской стороны улучшения условий посещения южных Курильских островов их бывшими жителями. Об этом глава японского МИД Фумио Кисида заявил на заседании специального комитета верхней палаты парламента по вопросам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС), отвечая на вопрос о том, что во время такой безвизовой поездки 15-18 мая группу японцев не пустили в три места, которые они планировали посетить.

"Я думаю, что это очень прискорбно", - сказал он, отметив, что необходимо продолжать работать над улучшением условий посещений для бывших жителей островов в соответствии с их пожеланиями. "Мы продолжим призывать российскую сторону к этому", - добавил он, отвечая на вопрос депутата из оппозиционной Демократической партии.

Ранее сообщалось, что бывшие японские жители южных Курил остались недовольны тем, как прошла их первая в этом году безвизовая поездка на острова архипелага из-за запрета на посещения нескольких мест. При этом, как писали СМИ, места, которые хотели посетить японцы, находятся близ российских военных объектов, и во все предыдущие поездки доступ к ним также был закрыт.

Согласно утвержденной на этот год программе безвизовых обменов, южные Курилы должны посетить девять групп японцев. Для российских граждан по данной программе будет организовано шесть поездок на Хоккайдо и в Токио. Ожидается, что в этом году в рамках безвизовых обменов южные Курилы посетят 520 японцев, а Японию - 339 россиян. Южные Курильские острова в безвизовом порядке на специальном теплоходе "Этопирика" могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты.

В рамках улучшения условий посещения островов их бывшими жителями по итогам встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 27 апреля в Москве было решено организовать поездку бывших жителей для посещения могил предков на южных Курилах с перелетом на самолете. По предварительным данным, она может пройти в июне. Также было решено открыть дополнительный пункт въезда вблизи островов Хабомаи.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.