Канцелярия премьера Канады не в курсе его разговоров по мобильному телефону с Трампом

ОТТАВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канцелярия премьер-министра Канады Джастина Трюдо не владеет информацией о его личных разговорах с президентом США Дональдом Трампом по мобильному телефону. Об этом сообщил телеканал CBC.

"Насколько нам известно, никаких переговоров по мобильному телефону не было", - заявил телеканалу представитель канцелярии. В четверг пресс-служба премьера сообщила о разговоре по официальным каналам между Трампом и Трюдо, когда последний позвонил главе Белого дома и выразил разочарование его решением о выходе США из Парижского соглашения по климату.

30 мая агентство Associated Press со ссылкой на действующих и бывших представителей американской администрации сообщило, что Трамп призывает лидеров государств связываться с ним по обычному мобильному телефону. По их данным, с предложением общаться по сотовой связи он обращался по крайней мере к президенту Мексики Энрике Пенье Ньето и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, причем последний уже воспользовался такой возможностью. По утверждению АП, такая практика "не только идет вразрез с дипломатическим протоколом, но и ставит под вопрос безопасность переговоров верховного главнокомандующего ВС США".

Согласно данным неназванного представителя французского правительства, на которого ссылается агентство, Трамп также дал свой номер мобильного президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время первой же беседы с политиком после победы на выборах, а также взял у него его номер.