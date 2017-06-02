СМИ: в ЦРУ назначили нового руководителя операций в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США назначило бывшего руководителя своего контртеррористического отдела Майкла Д'Андреа ответственным за все операции разведведомства в отношении Ирана.

Об этом сообщила в газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, Д'Андреа ранее руководил спецоперациями ЦРУ по поиску бывшего "террориста номер один" Усамы бен Ладена, который был ликвидирован в Пакистане американским спецназом в 2011 году. Д'Андреа также курировал операции США по нанесению ударов по террористам с помощью беспилотников на территории Пакистана.

Д'Андреа, известный по прозвищу "Темный принц", также был вовлечен в разработку программ усиленных допросов с применением пыток по отношению к подозреваемым в террористической деятельности, пишет газета. С 2006 года он возглавлял контртеррористический отдел ЦРУ.

"Назначение Д'Андреа является первым серьезным сигналом, свидетельствующим, что администрация (президента США Дональда) Трампа привержена тому жесткому подходу в отношении Ирана, который президент обозначил еще во время своей предвыборной кампании", - отмечает газета. При этом она поясняет, что личные взгляды самого Д’Андреа по отношению к Тегерану неизвестны.

Трамп известен свой жесткой риторикой по отношению к Ирану, он неоднократно обвинял страну в спонсировании терроризма и резко критиковал ядерную сделку, заключенную с Тегераном. Жесткие заявления в адрес Исламской Республики звучали и от других представителей нынешней администрации США. В апреле этого года госсекретарь Рекс Тиллерсон утверждал, что Иран "по-прежнему является ведущим государством - спонсором терроризма".