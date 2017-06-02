Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в ЦРУ назначили нового руководителя операций в отношении Ирана

Международная панорама
2 июня, 20:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Майкл Д'Андреа ранее руководил спецоперациями ЦРУ по поиску бен Ладена и курировал удары по террористам с беспилотников в Пакистане

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США назначило бывшего руководителя своего контртеррористического отдела Майкла Д'Андреа ответственным за все операции разведведомства в отношении Ирана.

Об этом сообщила в газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, Д'Андреа ранее руководил спецоперациями ЦРУ по поиску бывшего "террориста номер один" Усамы бен Ладена, который был ликвидирован в Пакистане американским спецназом в 2011 году. Д'Андреа также курировал операции США по нанесению ударов по террористам с помощью беспилотников на территории Пакистана.

Д'Андреа, известный по прозвищу "Темный принц", также был вовлечен в разработку программ усиленных допросов с применением пыток по отношению к подозреваемым в террористической деятельности, пишет газета. С 2006 года он возглавлял контртеррористический отдел ЦРУ.

"Назначение Д'Андреа является первым серьезным сигналом, свидетельствующим, что администрация (президента США Дональда) Трампа привержена тому жесткому подходу в отношении Ирана, который президент обозначил еще во время своей предвыборной кампании", - отмечает газета. При этом она поясняет, что личные взгляды самого Д’Андреа по отношению к Тегерану неизвестны.

Трамп известен свой жесткой риторикой по отношению к Ирану, он неоднократно обвинял страну в спонсировании терроризма и резко критиковал ядерную сделку, заключенную с Тегераном. Жесткие заявления в адрес Исламской Республики звучали и от других представителей нынешней администрации США. В апреле этого года госсекретарь Рекс Тиллерсон утверждал, что Иран "по-прежнему является ведущим государством - спонсором терроризма".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
S&P отозвало рейтинг России по национальной шкале
2
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
3
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
4
Московское УФАС возбудила дело на Gett Taxi по признакам нарушения закона о конкуренции
5
Пожар в воинской части на юго-западе Москвы потушен
6
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
7
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
Темы дня
Загрузка...
Реклама