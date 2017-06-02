ABC: в Конгрессе США считают, что РФ могла воспользоваться финансовыми проблемами Кушнера

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Члены спецкомитетов по разведке обеих палат Конгресса США пытаются установить, мог ли старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер быть уязвим для влияния со стороны РФ до и после американских прошлогодних выборов ввиду финансовых трудностей, с которыми столкнулась его фирма, занимающаяся недвижимостью. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, причиной финансовых неурядиц семейной компании Кушнера стало принадлежащее ей здание небоскреба на Пятой авеню в Нью-Йорке. Оно является самым крупным приобретением фирмы, однако приносит недостаточно доходов от аренды. Кроме того, Кушнеру необходимо в течение двух ближайших лет выплатить около $1,3 млрд для погашения кредитов, потраченных на покупку здания, сообщает ABC.

Как отмечает телекомпания, в Конгрессе заинтересовались в первую очередь встречей Кушнера с главой российского Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергеем Горьковым в декабре прошлого года. Законодатели предполагают, что Кушнер хотел добиться помощи с финансированием объекта на Пятой авеню и в результате мог оказаться уязвимым для влияния со стороны представителей РФ, отмечает ABC.

"Очень необычно, что из всех людей, с которыми он (Кушнер) мог говорить во время периода передачи власти (в США), он в итоге говорил с российским банкиром, который находится под санкциями", - приводит телекомпания слова члена спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Джеки Спир. Конгрессмен предположила, что Кушнер мог "пытаться получить финансирование для проблемного объекта недвижимости в Нью-Йорке".

Фирма Кушнера пыталась продать часть небоскреба, о котором идет речь, китайской страховой компании Anbang Insurance Group, однако последняя в конце марта прекратила переговоры по данному вопросу. Как сообщало агентство Associated Press, потенциальная сделка вызвала критику со стороны членов Конгресса и ряда экспертов, которые усмотрели в переговорах попытку косвенно сделать одолжение Белому дому в надежде на ответную услугу в области политики.

В конце марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Кушнер может быть вызван в спецкомитет по разведке Сената Конгресса для дачи показаний в рамках расследования связей между командой Трампа и Россией. Как пояснило издание, поводом для этого является встреча Кушнера в декабре прошлого года с главой ВЭБ. Во Внешэкономбанке тогда отметили, что его руководство на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов, обсуждая "существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли". Как отмечали в ВЭБ, встречи проходили в том числе с главой Kushner Companies Джаредом Кушнером.