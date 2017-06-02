Напарник Клинтон на выборах 2016 года считает, что Трамп завидует Обаме

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ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский сенатор-демократ Тим Кейн полагает, будто президент страны Дональд Трамп завидует своему предшественнику в Белом доме Бараку Обаме. Об этом законодатель, который на прошлогодних всеобщих выборах в США боролся за пост вице-президента в паре с Хиллари Клинтон, написал на своей странице в Twitter.
Поводом для отклика послужило принятое накануне Трампом решение о выходе США из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата. "Почему на самом деле Трамп отказался от Парижского соглашения?" - поставил вопрос Кейн. И ответил так: "Президент завидует достижениям Обамы".
"Но в конечном счете инновационный дух Америки сильнее, чем его ощущение неполноценности", - утверждал сенатор, имея в виду Трампа.
Сам Обама накануне также осуждал подход нынешних хозяев Белого дома к Парижскому соглашению, но до прямых выпадов против преемника не опускался. Либеральная общественность и пресса США сегодня весь день продолжали резко критиковать решение Трампа. Белый дом в ответ заявляет, что президент выполнил свое предвыборное обещание и сделал шаг, отвечающий экономическим интересам США.