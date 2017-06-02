Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Напарник Клинтон на выборах 2016 года считает, что Трамп завидует Обаме

Международная панорама
2 июня, 20:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Поводом для комментария послужило принятое накануне Трампом решение о выходе США из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский сенатор-демократ Тим Кейн полагает, будто президент страны Дональд Трамп завидует своему предшественнику в Белом доме Бараку Обаме. Об этом законодатель, который на прошлогодних всеобщих выборах в США боролся за пост вице-президента в паре с Хиллари Клинтон, написал на своей странице в Twitter.

Смотрите также

"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату

Поводом для отклика послужило принятое накануне Трампом решение о выходе США из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата. "Почему на самом деле Трамп отказался от Парижского соглашения?" - поставил вопрос Кейн. И ответил так: "Президент завидует достижениям Обамы".

"Но в конечном счете инновационный дух Америки сильнее, чем его ощущение неполноценности", - утверждал сенатор, имея в виду Трампа.

Сам Обама накануне также осуждал подход нынешних хозяев Белого дома к Парижскому соглашению, но до прямых выпадов против преемника не опускался. Либеральная общественность и пресса США сегодня весь день продолжали резко критиковать решение Трампа. Белый дом в ответ заявляет, что президент выполнил свое предвыборное обещание и сделал шаг, отвечающий экономическим интересам США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция не обнаружила посторонних лиц в квартире журналистки "Новой газеты" Костюченко
2
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
3
Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске
4
S&P отозвало рейтинг России по национальной шкале
5
Эксперт: Роскосмос принял решение о возвращении на Байконур по экономическим соображениям
6
Московское УФАС возбудила дело на Gett Taxi по признакам нарушения закона о конкуренции
7
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
Темы дня
Загрузка...
Реклама