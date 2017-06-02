Донецкая фильтровальная станция обесточена после обстрела со стороны украинских силовиков

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ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС) прекращено в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Об этом сообщил представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 20:30 в результате обстрелов украинскими силовиками обесточена ДФС", - приводит его заявление Донецкое агентство новостей. По данным оперативного командования ДНР, обстрел велся из танков, минометов и стрелкового оружия.
Накануне ДФС прекратила работу из-за повреждения одного из ключевых водоводов при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.
Район Донецкой фильтровальной станции является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.