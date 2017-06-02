NYT: администрация США пытается скрыть сведения из доклада о пытках ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Администрация президента США Дональда Трампа начала возвращать Конгрессу все имеющиеся в ее распоряжении копии доклада о применении американскими спецслужбами пыток в отношении лиц, подозревавшихся в террористической деятельности и содержавшихся в секретных тюрьмах ЦРУ за рубежом. Такой шаг, сообщает газета The New York Times, может привести к тому, что информация, содержащаяся в данном докладе, окажется навечно похоронена в архивах Конгресса, на который не распространяется Закон о свободе информации.

Речь идет о докладе, подготовленном комитетом по разведке Сената Конгресса США в 2014 году. Конгресс тогда опубликовал несекретную часть доклада, в котором отмечалось, что ЦРУ "ввело в заблуждение Белый дом и американский народ", а на самом деле применяло различные виды пыток по отношению к пленным, которые, предположительно, были боевиками террористической сети "Аль-Каида" и других группировок, на секретных объектах в разных странах мира в период между 2002 и 2006 годами.

Копии полной (засекреченной) версии доклада, насчитывающей около 6,7 тыс. страниц, были направлены комитетом Конгресса как минимум в восемь различных федеральных ведомств США, в том числе в ЦРУ, Пентагон и Министерство юстиции, для включения в их собственные архивы. Однако, как пишет The New York Times, ведомства отказались это делать, даже не ознакомившись с содержимым документа. Как поясняет издание, если бы доклад был включен в архивы какого-либо из ведомств администрации США, то, согласно действующему в стране Закону о свободе информации, любое СМИ или американский гражданин были бы вправе потребовать раскрытия содержащихся в документе сведений.

В начале 2015 года, после того как контроль над Конгрессом перешел к республиканцам, председатель сенатского спецкомитета по разведке Ричард Берр потребовал от администрации президента Барака Обамы вернуть все копии доклада, однако тот отказался. Теперь же, как выяснила The New York Times, администрация Трампа начала возвращать все копии документа обратно в Конгресс. При этом издание отмечает, что Закон о свободе информации не распространяется на архивы Конгресса, в связи с чем, как опасаются правозащитники, информация из полной версии доклада может так и остаться недоступной для общественности в течение неограниченного времени.

В распространенной несекретной части доклада отмечалось, что ЦРУ применяло против подозреваемых в терроризме такие методы, как лишение сна, содержание в крайне ограниченных пространствах, унижение. Кроме того, заключенных обливали водой, создавая иллюзию утопления.

После обнародования этих сведений Обама заявил, что США никогда более не будут использовать подобные методы. Трамп же отмечал, что уверен в эффективности использования пыток при допросах подозреваемых, однако будет полагаться на мнение членов своей команды о целесообразности применения данных мер.