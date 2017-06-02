Фестиваль Rock am Ring в ФРГ приостановлен из-за угрозы теракта

БЕРЛИН, 2 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Известный рок-фестиваль Rock am Ring в Германии приостановлен из-за террористической угрозы. Об этом сообщили организаторы музыкального праздника, собирающего десятки тысяч посетителей.

Полиция ФРГ после оценки ситуации отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули территорию проведения фестиваля.

"Нам не остается другого выбора, как прервать фестиваль. Полиция должна провести следственные мероприятия", - цитирует газета Bild заявление организаторов. Другие подробности пока не приводятся.

Более 87 тыс. человек приобрели билеты на трехдневный праздник. На четырех сценах должны были выступить в общей сложности 85 музыкальных коллективов, в том числе такие известные группы, как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down.

Как ожидается, решение по вопросу продолжения фестиваля будет принято в субботу.