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Фестиваль Rock am Ring в ФРГ приостановлен из-за угрозы теракта

Международная панорама
2 июня, 22:45 дата обновления: 2 июня, 23:08 UTC+3 /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Полиция ФРГ после оценки ситуации отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули территорию проведения фестиваля

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Немецкий рок-фестиваль Rock am Ring

Немецкий рок-фестиваль Rock am Ring

© AP/Thomas Frey

БЕРЛИН, 2 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Известный рок-фестиваль Rock am Ring в Германии приостановлен из-за террористической угрозы. Об этом сообщили организаторы музыкального праздника, собирающего десятки тысяч посетителей.

Полиция ФРГ после оценки ситуации отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули территорию проведения фестиваля.

"Нам не остается другого выбора, как прервать фестиваль. Полиция должна провести следственные мероприятия", - цитирует газета Bild заявление организаторов. Другие подробности пока не приводятся.

Более 87 тыс. человек приобрели билеты на трехдневный праздник. На четырех сценах должны были выступить в общей сложности 85 музыкальных коллективов, в том числе такие известные группы, как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down.

Как ожидается, решение по вопросу продолжения фестиваля будет принято в субботу.

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