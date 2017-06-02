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Представитель ООН призвала расследовать авиаудар по центру Луганска летом 2014 года

Международная панорама
2 июня, 23:25 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 2, июня. /ТАСС

Фиона Фрейзер подчеркнула, что факт обстрела был отдельно отмечен в докладе ООН

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ЛУГАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер считает необходимым провести расследование авиаудара со стороны украинских силовиков по центру Луганска летом 2014 года. Соответствующее заявления он сделала во время поездки в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

В ходе встречи с уполномоченным представителем ЛНР на минских переговорах Владиславом Дейнего и руководителем рабочей группы по обмену пленных Ольгой Кобцевой она подчеркнула, что факт обстрела был отдельно отмечен в докладе ООН.

"В нашем отчете по ответственности за убийства, которые происходили в ходе конфликта, мы также отобразили этот случай (обстрел киевскими силовиками центра Луганска - прим. ТАСС)", - приводит слова Фрейзер Луганскинформцентр.

"Очень важно, чтобы проводились расследования в отношении убитых и раненых в результате конфликта. Чтобы потом была понесена ответственность за то, что происходит", - добавила представитель ООН.

Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2 июня 2014 года около 15:00 нанес удар по центру Луганска. Под обстрелом оказались здание Луганской областной госадминистрации, автостоянка и сквер. Погибли восемь человек, среди них министр здравоохранения ЛНР Наталья Архипова. Осколочные ранения получили около 30 человек.

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