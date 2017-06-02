Тереза Мэй уверена, что сможет добиться успешной сделки по Brexit

ЛОНДОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй считает, что сможет добиться хорошей сделки с Евросоюзом по условиям выхода страны из состава блока. Об этом она заявила во время непрямых предвыборных телевизионных дебатов, которые идут в эфире телеканала Би-би-си.

"Я думаю, что мы сможем добиться хорошей сделки, потому что в этом заинтересованы не только мы. Это важно не только для Великобритании, но и для бизнесменов в странах, которые остаются в ЕС", - сказала она.

При этом Мэй не стала называть ту сумму, которую Лондон будет готов заплатить за то, чтобы оформить "развод" с Брюсселем. "Это не очень хорошая переговорная стратегия - называть заранее то, что вы готовы заплатить", - отметила глава правительства. Ранее британские СМИ сообщали, что Брюссель намерен потребовать от Великобритании за выход из ЕС сумму в размере до 100 млрд евро.

"Я думаю, что отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка. Мы должны быть готовы отстаивать интересы Великобритании. Мы должны быть готовы к тому, чтобы пойти туда (в Брюссель - прим. ТАСС), понимая, что мы не собираемся принимать плохую сделку", - добавила Мэй.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. 29 марта Мэй официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, которая должна завершиться в марте 2019 года. Переговоры с ЕС должны начаться через 11 дней после досрочных парламентских выборов, намеченных на 8 июня.

После Мэй на вопросы публики в студии ответит лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.