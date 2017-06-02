Сирийские войска в 10 км от шоссе Хама - Алеппо уничтожили банду террористов

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БЕЙРУТ, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия уничтожила артиллерийским огнем банду террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 10 км к востоку от города Сальмия поблизости от стратегического шоссе Хама - Алеппо. Как сообщило агентство SANA, в результате артиллерийского удара убиты и ранены десятки боевиков в районе Эль-Баргутия.
Войска атаковали также на этом участке фронта позиции противника в Абу-Хбейлате и Имм-Милль, где находятся тыловые базы ИГ. Там уничтожены склады и военная техника.
Ударам сирийской авиации подверглись линии снабжения банд ИГ в 75 км к юго-востоку от города Хомс в секторе Джуб-эль-Джарах. Колонны боевиков были замечены и уничтожены в местности Эль-Хибра. В ходе начатого наступления на этом направлении правительственные силы освободили за последние дни около 50 селений и ферм.