Глава британских лейбористов отверг возможность коалиционного правительства после выборов

ЛОНДОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин отверг возможность формирования коалиционного правительства по итогам всеобщих парламентских выборов. Об этом он заявил во время непрямых предвыборных телевизионных дебатов, которые идут в эфире телеканала Би-би-си.

"Мы не собираемся заключать соглашений с кем-либо, мы не собираемся создавать коалиций. Я хочу сформировать правительство большинства лейбористов", - сказал он.

Для того, чтобы сформировать правительство большинства, политическая партия должна завоевать не менее 326 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин, нижней плате британского парламента. Согласно опросу общественного мнения, опубликованному 2 июня компанией YouGov, правящая Консервативная партия должна набрать 313 мандатов, то есть на 13 меньше, чем ей необходимо для того, чтобы формировать правительство без оглядки на другие партии.

Опросы прочат лейбористам 257 мандатов. Еще 48 мандатов должна завоевать Шотландская национальная партия (ШНП), 10 - Партия "Либеральные демократы", 1 - Партия "зеленых", 2 - "Плайд камри" - Партия Уэльса, 18 - партии Северной Ирландии, 1 - другие партии. Отсутствие явного победителя называется в Великобритании "подвешенным парламентом", что означает переговоры по созданию коалиционного правительства и, в случае их провала, - новые выборы.